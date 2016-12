Alfa Romeo 4C, tanti fan oltre Manica

09:00 - È l’auto che entusiasma di più gli automobilisti britannici. L’Alfa Romeo 4C conquista un altro prestigioso premio, è stata infatti eletta “Auto dell’Anno 2013” da FHM Magazine, la più importante rivista lifestyle maschile del Regno Unito. La sportiva due posti italiana è la più ammirata e desiderata oltre Manica, apprezzata per il design, la dinamicità e perché considerata tutto sommato accessibile.

Nelle motivazioni del premio si legge che l’entusiasmo per l’Alfa Romeo 4C nasce dal “telaio in fibra di carbonio ipertecnologico, la carrozzeria leggerissima e la precisione dello sterzo”. FHM Magazine è un punto di riferimento importante, conta 21 edizioni internazionali e siti web in 5 continenti. Ma la coupé italiana, prodotta a Modena nello stabilimento Maserati, piace un po’ ovunque: pochi giorni fa i lettori tedeschi della rivista Auto Zeitung le hanno assegnato la 26° edizione del premio Auto Trophy, vincitrice nella categoria “Sportscars/Imported”, dove ha preceduto sportive blasonate come la Aston Martin V8 Vantage e la Jaguar F Type.

Assetto bassissimo, trazione posteriore, Alfa Romeo 4C è una vera sportiva, capace di accelerazioni ragguardevoli, come i 4,5 secondi che le servono per scattare da 0 a 100 km/h. Leggerissima (pesa circa 900 chili), raggiunge una velocità di punta di 260 orari, pur essendo il motore non propriamente un peso massimo: un 4 cilindri turbo benzina di 1.750 cc da 240 CV a iniezione diretta. Abbinato è il cambio a doppia frizione a secco Alfa TCT di ultima generazione e il selettore Alfa D.N.A. con l’inedita modalità Race. In Italia l’auto ha debuttato poche settimane fa, il prezzo di listino è fissato a 53 mila euro.