Alfa 4C, a Balocco le prime consegne

08:30 - Un italiano, un tedesco, un francese, uno svizzero e un olandese. Ma non è una barzelletta. Anzi, è un sogno che si realizza per i primi 5 clienti cui è stata consegnata – presso il Centro Fiat di Balocco – la Alfa Romeo 4C. È la prima edizione speciale della baby coupé italiana, la Launch Edition che sarà prodotta in soli 500 esemplari per l’Europa e che si caratterizza per le esclusive finiture in fibra di carbonio.

Forte del suo motore turbo benzina da 240 CV, la Alfa 4C Launch Edition è una sportiva vera, che adotta il cambio a doppia frizione a secco Alfa TCT di ultima generazione e il selettore Alfa D.N.A. con la nuovissima modalità Race. Esteticamente la Launch Edition è disponibile nei due colori di carrozzeria Rosso Alfa e Bianco Carrara opaco e con l’esclusivo kit aerodinamico in carbonio, mentre l’estrattore posteriore è in alluminio con finiture scure. Il look è completato dai proiettori Bi-Led e dai cerchi in lega da 18 pollici per le ruote anteriori e 19” per quelle posteriori. All’interno spiccano i sedili sportivi e il volante, entrambi in pelle e microfibra con cuciture bianche.

A Balocco, dove c’è il circuito di prova del gruppo Fiat, i 5 fortunati clienti europei hanno anche vissuto un’esperienza di guida esclusiva con i collaudatori Alfa Romeo. Un modo per conoscere al meglio le caratteristiche dinamiche della piccola sportiva italiana. Ospite d’eccezione alla consegna delle prime 5 Alfa 4C è stato Nicola Larini, che ha regalato ai presenti giri di pista di grande emozione. Il prezzo della coupé Alfa Romeo è di 53 mila euro.