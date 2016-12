Al Museo dei Bambini con Mercedes

09:00 - I bambini si sa sono curiosi. Restano a bocca aperta davanti alle spiegazioni, ma fanno domande e vogliono sapere, giocano e al tempo stesso imparano. Proprio per mettere insieme queste abilità è nato Explora, il Museo dei Bambini a Roma, che in questi giorni ospita una mostra che spiega ai bambini come sono fatte le automobili. Una mostra allestita grazie alla collaborazione di Mercedes-Benz Italia.

Si chiama “Imparare giocando: l’automobile agli occhi dei bambini” ed è in pratica un viaggio interattivo – quasi due ore – alla scoperta dell’automobile e di com’è fatta, attraverso il gioco e gli elementi della natura. La bionica ad esempio permette di legare la conoscenza degli animali e le più avanzate tecnologie in uso sulle Mercedes di oggi. Capire la straordinaria vista notturna di un gufo attraverso il sistema di visione notturna Nightview della Casa tedesca. O come facciano i pipistrelli a non scontrarsi mai, pur volando in gruppi fitti e velocissimi, perché i loro sensori naturali sono stati la scintilla da cui Mercedes è partita per inventare il Distronic Plus, che gestisce la distanza di sicurezza.

Insomma un ricco percorso didattico dove ai bambini viene chiesto di toccare, partecipare e di conseguenza conoscere. “Imparare giocando: l’automobile agli occhi dei bambini” è visitabile ad Explora dallo scorso 28 settembre e dal martedì alla domenica, con quattro visite giornaliere che iniziano alle ore 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.