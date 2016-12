Abarth 595, edizione speciale 50° Anniversario

08:00 - Novembre è il mese dello Scorpione e quest’anno Abarth - nel cui marchio l’effige è proprio lo scorpione - festeggia i 50 anni del suo modello più famoso: la Abarth 595. All’epoca il suo debutto fu dirompente, perché si trattava di una piccola auto sportiva, in sintonia col sogno dell’ingegner Carlo Abarth di “democratizzare” la sportività, rendendola accessibile a chiunque.

Per omaggiare quell’auto il gruppo Fiat ha allestito una versione speciale della nuova Abarth 595, denominata appunto 50° Anniversario. L’abbiamo vista all’ultimo Salone di Francoforte e adesso arriva sul mercato. È la verve non le manca se a buon diritto rivendica il titolo di “più piccola” supercar mai prodotta. Il motore è sempre il 1.4 T-Jet turbo benzina, ma è stato ritoccato per aumentargli la potenza fino a 180 CV, che consentono a questa speciale Abarth 595 di raggiungere i 225 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 orari in meno di 7 secondi! Il cambio automatico Abarth Competizione è tarato per l’impiego in pista, terreno ideale della vettura.

Rilanciata nel 2007, Abarth sta vivendo un vero e proprio boom. Ha venduto nel mondo oltre 60 mila vetture, il 95% stradali (il resto per le competizioni sportive), e le Serie Speciali hanno sempre avuto un ruolo importante con quasi 3.000 unità vendute a oggi, cui vanno aggiunti i 16 mila kit di elaborazione. Abarth è oggi un marchio globale, presente in oltre 31 Paesi, e con 800 mila fans su Facebook.