A Carrara il 4x4 Fest

10:00 - I fuoristrada protagonisti nel fine settimana a Carrara, dove si svolge la 13° edizione del 4x4 Fest. Per gli appassionati italiani di motori una buona notizia, dopo l’annuncio della cancellazione a dicembre del Motor Show di Bologna, dopo 38 anni di fila. A CarraraFiere, dall’11 al 13 ottobre, si svolge il Salone dell’auto a trazione integrale, con spettacoli, esibizioni e per la prima volta il salone dell’usato.

Nel panorama italiano di eventi motoristici, il 4x4Fest di Carrara si è ritagliato un suo spazio, anche per la caratterizzazione che lo identifica. Alla fine degli anni 90 i fuoristrada, i Suv e i pick-up erano ancora relegati ai margini del mercato, ma gli organizzatori hanno saputo veder lontano, intuendo le potenzialità del comparto e la bellezza dei luoghi – le cave di marmo e le spiagge della Versilia – che accolgono le esibizioni e i test drive dei veicoli. Nei padiglioni di CarraraFiere il pubblico potrà poi ammirare tutte le principali novità di prodotto, auto e Suv a trazione integrale, ma anche quad, moto e camion. Perché nessun mezzo rinuncia al piacere dell’offroad, come dimostra la Dakar. Importante come sempre la presenza di aziende dell’accessorio e del tuning, che allestiscono veicoli speciali.





L’edizione 2013 proporrà una doppia pista esterna, 30 mila metri quadrati, allestita da Drivevent. Una sarà destinata alle prove del pubblico, l’altra ha le caratteristiche tecniche per ospitare il Rally Show. Qui ci saranno passaggi tecnici di particolare complessità, con ostacoli laterali, il twist, il ponte, la bilancia e la piscina, quel che serve insomma per emozionare e per scoprire le vere doti fuoristradistiche dei veicoli. Il 4x4 Fest ospiterà anche i piloti che gareggiano nel Campionato Italiano Offroad Cross, e una finestra sarà aperta anche per i più piccoli, che potranno provare l’ebbrezza dei quad, pilotando in assoluta sicurezza e sotto stretta sorveglianza modelli in formato ridotto e su una pista meno impegnativa.