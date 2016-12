13 dicembre 2013 "Uomini in moto" in tempi di crisi Dall'ex magistrato e politico Ayala a Nicky Hayden e Casey Stoner, tante storie con unaunica passione: le due ruote. di GIGI SIRONI Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - “Danzi non frena mai, guida tondo pulito e non taglia le corsie quando entra in curva. Fila via scannerizzando di continuo la traiettoria. Guarda sempre più lontano che può impostando le sue pieghe a gran velocità…”. Pierluca Danzi è un motociclista e un giornalista. Un personaggio un po’ immaginato e un po’ vero. Sarà lui – in sella alla sua sportiva giapponese comprata a rate - a guidarci tra le pagine e le storie di Uomini in moto. “Racconti e cronache durante la crisi economica” è il sottotitolo (Fucina editore - 124 pagine, 12 euro) di un libro originale scritto da Marcello Lo Vetere e che si legge d’un fiato.

La narrazione abbraccia il periodo che precede il fallimento della banca d’affari Lehman Brothers nel settembre 2008 e ci porta fino ai giorni nostri con la crisi finanziaria che va a manetta. E quando Danzi esce di scena le storie dei veri protagonisti di “Uomini in moto” prendono il sopravvento. Scorribande in motocicletta, colpi di scena e interviste si alternano a riflessioni sul nostro contesto sociale e sul ruolo delle banche nella politica: si va via tutto d’un fiato come dice Marcello Lo Vetere che lo ha scritto e la moto c’è sempre, ma diventa la scusa il pretesto per raccontare gli uomini.



Campioni del mondo della MotoGP come Casey Stoner e Nicky Hayden, piloti come Luca Scassa che combattono nelle posizioni di rincalzo. C’è pure Pierfrancesco “Frankie” Chili, idolo dei tifosi della Superbike oggi impegnato nello stabilimento balneare della moglie a Misano Adriatico. Tra queste pagine c’è anche la storia del vincitore di quattro Parigi-Dakar: ma chi? Quale? Il nome lo scoprirete solo alla fine…



Poi ci sono i “normali”. Vincenzo Amelina, chirurgo d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia che monta in Lambretta dopo una notte in sala operatoria. L’ex magistrato antimafia Giuseppe Ayala che racconta quand’era giovane pretore a Mussomeli nel 1975, in sella alla sua Triumph Trident. E altri ancora, ognuno con la sua storia da raccontare, ovviamente in sella a una moto che per l’equilibrio diventa metafora della vita.