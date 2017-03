“Sʼignora”, dialogo tra musica e pittura

Dieci date in dieci distinti luoghi d’arte , in cui musica e pittura si fondono in un’esperienza artistica multisensoriale, con lʼobiettivo di accendere un faro sulle “bellezze nascoste” di cui il nostro Paese è stracolmo. Entrambi siciliani , di quel fertile territorio ragusano ‒ di Modica Caccamo e di Vittoria Robustelli ‒ i due giovani artisti si fanno carico di un progetto che è il primo del genere, promosso dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e con Fiat sponsor ufficiale. Il titolo “S’ignora” spiega anche le performance che i due artisti svolgeranno live nelle 10 date: Caccamo selezionerà brani musicali che saranno eseguiti live, piano e voce, e nello stesso lasso di tempo Robustelli realizzerà in estemporanea le sue opere , improvvisando sul momento.

Queste le date in calendario, tutte con ingresso libero. Lʼesordio lo scorso 21 marzo allo Chalet Fiat di Madonna di Campiglio. Il 21 aprile il tour sarà a Palazzo Spinola di Genova, il 28 aprile al Belvedere Santa Lucia di Alberobello, il primo maggio ad Aosta in Piazza Emile Chanoux (Les Mots Festival). Quindi il 6 maggio al Palazzo Ceriana Mayneri di Torino, sede del Circolo della Stampa, per riprendere poi il 10 giugno a Siracusa, in Piazza Duomo a Ortigia. Il 29 giugno concerto e performance in Piazza Re Astolfo a Carpi, in occasione del Carpi Summer Fest, e poi il 15 luglio al Castello di Agropoli, il 27 luglio al Castello di Lerici e il 28 luglio a San Gimignano, nella Rocca di Montestaffoli). Tutte le opere prodotte durante i concerti saranno vendute per beneficienza.