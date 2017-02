“ Occhio, c’è una Lambretta”

Ve lo ricordate il Cerutti Gino? Quello che gli amici del bar del Giambellino chiamavan drago… E’ lui che una notte monta in fretta su una Lambretta parcheggiata in una strada scusa fingendo di non aver paura. Mezzo secolo dopo quella ballata di giorgio Gaber la Lambretta Innocenti compie 70 anni e la Mostra scambio auto e moto d’epoca a Novegro fino a domenica 19 febbraio le ha dedicato una mostra tematica tutta da visitare…



La rivalità con la Vespa, le soluzioni diverse scelte per motore e telaio hanno sempre diviso in due gli appassionati: lo scooter made in Lambrate aveva il telaio fatto da un tubo con motore al centro, mentre la Vespa aveva il motore di lato, nasceva dall’ala di un aereo ed era più stilosa, ma nei dintorni di Milano tra vespisti e lambrettisti non c’era partita questi ultimi la spuntavano per velocità e prestazioni pure.