“Missoni, lʼArte, il Colore” in mostra

10:30 - È stata inaugurata domenica 19 aprile e andrà avanti fino allʼ8 novembre la mostra “Missoni, l’Arte, il Colore” al Maga di Gallarate, il nuovo Museo dʼArte della città lombarda. Partner della mostra è Lancia, che con Missoni ha un consolidato rapporto che risale addirittura al 1987, quando lo stilista firmò una versione speciale della Y10. La mostra rientra nelle attività di Expo, di cui Fiat Chrysler Automobile è Global Sponsor.

Allʼingresso del Maga il pubblico potrà ammirare una showcar Ypsilon “vestita” con un classico tessuto colorato Missoni. Gallarate è la città dove, nel 1953, lo stilista avviò la sua attività nel mondo della moda. Entrambe le griffe rappresentano un binomio vincente dell’eleganza Made in Italy, a conferma di come i due settore della moda e dellʼautomotive siano spesso in sintonia e seguano tendenze e stili di vita comuni. Lʼesempio classico è proprio la Lancia Y10 del 1987 griffata Missoni, che si basava sulla versione Fire LX ma stupiva per lʼallora rivoluzionaria carrozzeria bicolore: il portellone nero col marchio Missoni staccava con lʼinedito Blu Memphis metallizzato del resto della carrozzeria. Gli interni proponevano sedili in velluto Missoni e plancia e pannelli in Alcantara nocciola.