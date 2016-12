È di Volkswagen la miglior immagine

08:30 - Volkswagen è lʼazienda tedesca con la miglior immagine e, di conseguenza, la miglior reputazione sociale. È quanto rileva lʼIstituto di ricerca Media Tenor International, che ha preso in considerazione, nell’arco di un anno solare, qualcosa come 87 mila servizi giornalistici pubblicati su 50 testate internazionali della carta stampata, della radio e della TV. E ha assegnato al gruppo Volkswagen il “Dax 30 Reputation Award” tra le grandi aziende tedesche quotate in Borsa.

Il colosso auto, primo in Europa nel settore e terzo al mondo, si è distinto per la visibilità su tutti i mezzi di comunicazione e per aver saputo veicolare valori quale la sostenibilità e lʼimpegno sociale. Una reputazione che, ci permettiamo di dire, scavalca i confini nazionali e sbarca nella maggior parte dei Paesi europei. Per consolidare questo premio, molto apprezzato dalle famiglie, Volkswagen si appresta a lanciare, la settimana entrante al Salone di Ginevra, la nuova Sharan, il grande MPV del brand di Wolfsburg. Rinnovata totalmente nelle motorizzazioni TSI e TDI, vale a dire turbo benzina e diesel a iniezione diretta, Sharan si presenta con propulsori tutti Euro 6.

I contenuti salgono in modo esponenziale, con il nuovo sensore Blind Spot per “vedere” anche gli angoli ciechi del veicolo e il nuovo sistema di assistenza per l’uscita dal parcheggio. Nella dotazione di sicurezza anche il Cruise control con regolazione automatica della distanza e il Front Assist con funzione di frenata di emergenza City. Di serie il sistema di frenata anti collisione multipla e il freno di stazionamento elettronico. Lʼinfotainment integra i vari sistemi operativi Android Auto, CarPlay e MirrorLink. Il debutto su strada della nuova Sharan è previsto a luglio 2015.