Zumba vietata in Iran: in manette sei giovani

Il pugno di ferro dei Guardiani della Rivoluzione colpisce in Iran istruttori e ballerini di zumba, la danza che mixa l'aerobica ai ritmi afro-caraibici. Sei giovani, due donne e quattro uomini, sono stati arrestati con l'accusa di "attirare ragazzi e ragazze per cercare di cambiare stili di vita". Questo tipo di danza è stata bandita dal Paese a giugno. Il raid che ha portato all'arresto dei sei, sorpresi a ballare e a riprendersi in videoclip da diffondere sui social network, è avvenuto nella città di Shahroud, circa 400 chilometri a est di Teheran.