Zuma condanna strage di Marikana

L'operazione di polizia non avrebbe dovuto essere lanciata, perchè mal preparata". Lo ha detto il presidente sudafricano Zuma, rendendo noto un rapporto della commissione d'inchiesta sulla morte di 34 lavoratori alla miniera di Marikana del 16 agosto 2012, episodio che scioccò il Paese. "L'incidente di Marikana è stata una tragedia orribile che non ha posto in una democrazia, tutti i cittadini hanno il diritto di protestare e scioperare".