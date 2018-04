Zimbabwe, spariti diamanti per miliardi: convocato Mugabe

L'ex-presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, è stato convocato il 9 maggio da una commissione parlamentare per rivelare quello che sa sulla scomparsa di diamanti per un valore complessivo di 15 miliardi di dollari. La sparizione dei preziosi sarebbe dovuta a "corruzione" e "sfruttamento straniero", come denunciato due anni fa dallo stesso Mugabe, costretto alle dimissioni a novembre.