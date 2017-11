Zimbabwe, l'ex vicepresidente Mnangagwa è rientrato nel Paese

L'ex vicepresidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, è rientrato nel Paese e ha incontrato le massime cariche istituzionali prima di insediarsi come presidente ad interim, dopo le dimissioni di Robert Mugabe. Lo ha confermato il capogruppo della formazione di governo, Lovemore Matuke, precisando che Mnangagwa incontrerà nella capitale Harare i componenti del Comitato centrale per informarsi "su quello che è avvenuto in sua assenza".