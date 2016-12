Zimbabwe,altro leone ucciso:paura per Jericho,fratello di Cecil,ma è salvo

Cacciatori di frodo hanno ucciso nel Hwange National Park, in Zimbabwe, un altro leone è stato ucciso come Cecil, il felino abbattuto da un dentista americano e la cui vicenda ha sollevato un'ondata di indignazione in tutto il mondo. All'inizio era stata diffusa la notizia che fosse stato ucciso Jericho, il fratello di Cecil, ma il segnalatore radio del suo collare ha stabilito che il felino è in vita.

A smentire la notizia è stato Brent Stapelkamp, che monitora gli spostamenti del fratello di Cecil attraverso il suo collare-gps. "Sembra vivo, per quanto posso dire", ha affermato, citato dal sito della Reuters. Anche una fonte del Friends of Hwange Trust, che fornisce acqua agli animali del parco, sottolinea che la notizia della morte di Jericho "sembra non vera", spiegando che si è in attesa di chiarimenti.



Stando agli ambientalisti dello Zimbabwe il radiocollare di Jericho trasmette il segnale e anzi, starebbe addirittura proteggendo i figli di Cecil. In realtà il leone abbattuto di cui si è diffusa notizia ora sarebbe stato ucciso prima ancora di Cecil, ai primi di luglio.