Zika,test vaccino non prima di 2017

Saranno necessari almeno 18 mesi per il via libera a sperimentazioni su larga scala di possibili vaccini contro il virus Zika. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. Marie-Paule Kieny, assistente del direttore generale dell'Oms, ha definito inoltre "molto probabile" la correlazione tra la diffusione del virus e l'aumento dei casi di microcefalia registrati in Centro e Sudamerica.