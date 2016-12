Zika, primo contagio per via sessuale Monito Oms: "Europa adotti misure"

Si registra in Texas un caso del virus Zika trasmesso non attraverso la puntura di una zanzara ma sessualmente. Lo riportano i media Usa citando il Dallas County Health and Human Services Department. Gli esperti hanno spiegato come un paziente sarebbe rimasto contagiato dopo aver avuto un rapporto sessuale con una persona, che è stata infetta durante un viaggio in Venezuela, uno di Paesi più colpiti dal virus.

Secondo le autorità sanitarie della contea di Dallas potrebbe essere la prima volta che si riesce ad appurare con certezza che Zika può essere trasmesso sessualmente, e non solo attraverso la puntura di una zanzara.



Nel frattempo l'Unicef ha lanciato oggi un appello per raccogliere 9 milioni di dollari per programmi destinati a limitare la diffusione del virus Zika e mitigare il suo impatto sui neonati e le loro famiglie in tutta la regione dell'America Latina e Caraibi. L'obiettivo è quello anche di spingere la ricerca per accertare il legame fra il virus e la malformazione al cervello che colpisce i feti. "Anche se non c'è ancora alcuna prova conclusiva su un nesso di causalità tra la microcefalia e il virus Zika, vi è abbastanza preoccupazione per giustificare un'azione immediata", ha affermato Heather Papowitz, senior advisor dell'Unicef per le emergenze di salute.



Intanto dall'America, dopo la conferma di sette casi di Zika nell'area di Houston, si amplia la lista dei Paesi in cui gli esperti di salute pubblica Usa invitano le donne incinte a non recarsi, a causa della diffusione del virus Zika.



L'Organizzazione mondiale della Sanità intanto ha annunciato che il rischio di diffusione del virus Zika in Europa aumenta con l'avvicinarsi di primavera ed estate. "E' tempo che i Paesi europei si preparino a ridurre il rischio per la popolazione", ha detto la responsabile dell'Oms per l'Europa Zsuzsanna Jakab.