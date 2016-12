Zika, primo caso in Corea del Sud

Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato il primo caso di Zika: secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, si tratta di un uomo di 43 anni rientrato a inizio marzo da un viaggio di lavoro di tre settimane in Brasile, Paese ad altissimo rischio. A febbraio l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato Zika come "emergenza globale per la salute".