Zika,Oms:livello allarme molto alto

"Il livello di allarme per il virus Zika è estremamente alto, si sta diffondendo in maniera dirompente". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Margaret Chan, che ha convocato una riunione d'emergenza per lunedì. L'Oms, ha aggiunto, "è estremamente preoccupata. Ad oggi i casi da virus Zika si rilevano in 23 Paesi". Attualmente "non esiste un vaccino".