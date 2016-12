Nell'appello, scienziati e medici hanno scritto: "E' un rischio non necessario per i 500mila turisti stranieri di tutto il mondo che saranno presenti ai Giochi. Potrebbero tornare alle loro case in luoghi dove può diventare endemico".



Di parere opposto l'agenzia dell'Onu: "I Giochi non comporteranno alterazioni significative alla diffusione del virus, che è legato a gravi difetti di nascita. Il Brasile è uno degli almeno 60 Paesi e territori in cui il virus Zika è stato rilevato e in cui la gente ha continuato a viaggiare per molte ragioni. Il miglior modo di ridurre il rischio della malattia è seguire i consigli di viaggio per la salute pubblica".



Secondo l'Oms, le donne incinte non dovrebbero viaggiare in zone dove la trasmissione sia in corso, inclusa Rio de Janeiro, e tutti dovrebbero prendere ogni misura possibile per evitare di essere punti dalle zanzare e per avere rapporti sicuri.



Anche gli Usa respingono l'appello - Anche gli Stati Uniti respingono l'appello dei 125. "Non ci sono ragioni di salute pubblica per cancellare le Olimpiadi di Rio. I pericoli non sono alti, se non per le donne in stato di gravidanza", ha detto Thomas Frieden, direttore dei Centers for Disease Control, organismo di controllo della Sanità americana.



I Giochi di Rio sono in programma dal 5 al 21 agosto.