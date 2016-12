Zika, il virus sotto la lente Oms

L'epidemia di virus Zika in America Latina "potrebbe essere una minaccia più grande per la salute globale dell'epidemia di Ebola, che ha ucciso più di 11mila persone in Africa". Lo affermano alcuni esperti di salute pubblica citati dal Guardian in vista di una riunione di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità, in programma lunedì per valutare a livello globale la situazione sanitaria e per decidere se dichiarare lo stato d'emergenza.