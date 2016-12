Zika, governo Brasile: nessuna base scientifica per stop a Olimpiadi

Il ministro della Salute brasiliano, Ricardo Barros, ha fatto sapere che non vi è alcuna base scientifica per rinviare le Olimpiadi a causa del virus Zika. Barros ha infatti spiegato che le temperature più basse e la diminuzione delle zanzare hanno ridotto la probabilità di infezione ad agosto, quando si svolgeranno le gare dei giochi olimpici. "Non stiamo considerando di rinviare i giochi", ha ribadito.