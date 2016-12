Zika,Brasile: no rischi a Olimpiadi

Il periodo in cui si svolgeranno le Olimpiadi a Rio de Janeiro "è considerato non endemico per la trasmissione di malattie causate dalla zanzara Aedes aegypti, come Zika, dengue e chikungunya". A sottolinearlo, in risposta ai dubbi avanzati dal Comitato olimpico americano, è stato il ministero della Sanità brasiliano. L'Usoc aveva dato indicazione che gli atleti Usa preoccupati per la loro salute dovrebbero valutare la rinuncia a partecipare.