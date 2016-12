Zika, appello dell'Oms: "Evitare gravidanze nei Paesi colpiti"

Le donne che si trovano nelle regioni colpite dal virus Zika, in particolare l'America Latina e i Caraibi, dovrebbero prendere in considerazione un rinvio della gravidanza. E' l'appello lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale precauzione, sottolinea l'Oms, è fondamentale per evitare che continuino a nascere bimbi con malformazioni. L'invito è rivolto a milioni di coppie in 46 Paesi dove il virus Zika resta un'emergenza.