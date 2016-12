Nove sospetti membri di Al Qaeda sono stati uccisi in un raid lanciato da un drone, probabilmente americano, nel sud-est dello Yemen. Lo riferiscono fonti della sicurezza e tribali. Secondo le stesse fonti, i raid hanno preso di mira posizioni di Al Qaeda nella regione del Noussab, in provincia di Shabwa, una delle roccaforti dei ribelli estremisti in Yemen.