Yemen, tv: forze Saleh conquistano aeroporto Sana'a

Le forze fedeli al deposto presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno strappato il controllo dell'aeroporto di Sana'a alle milizie sciite degli Houthi, vicine all'Iran. Lo riferisce il corrispondente in loco della televisione panaraba Al Arabiya. I combattimenti tra le due forze ribelli, finora alleate, sono segnalati per il quarto giorno consecutivo, dopo che una tregua entrata in vigore venerdì sera è stata rotta dopo poche ore.