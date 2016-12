Yemen, sauditi annunciano tregua

La coalizione a guida saudita contro i ribelli sciiti in Yemen ha annunciato una tregua di cinque giorni per ragioni umanitarie dalla mezzanotte di domenica. La richiesta è stata fatta dal presidente yemenita in Abed Rabbo Mansour Hadi, in esilio a Riad, al re saudita Salman. Cesseranno tutte le operazioni militari, se i ribelli Houthi e i loro alleati faranno lo stesso, si legge in una nota.