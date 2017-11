Yemen, sale a 15 morti bilancio dell'attacco ad Aden: Isis rivendica

E' salito ad almeno 15 morti il bilancio di un attacco con una potente autobomba contro la sede dei servizi di sicurezza nella città portuale di Aden, in Yemen. Lo riferisce Al Arabiya. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis. Al momento non è chiaro se i miliziani, vestiti con uniformi militari, abbiano preso in ostaggio delle persone all'interno della sede.