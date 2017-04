Yemen, ribelli arrestano cinque membri dello staff di una Ong

I ribelli in Yemen hanno arrestato cinque membri dello staff degli International Medical Corps e due autisti. L'ha reso noto l'organizzazione non governativa di Los Angeles. "Stiamo lavorando perché la questione si risolva al più presto", ha riferito l'organizzazione, che in Yemen opera dal 2012. Nessun dettaglio invece sulle cause che hanno portato all'arresto.