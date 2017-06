Yemen, raid Usa: ucciso alto comandante di Al Qaeda

Un alto comandante di Al Qaeda è stato ucciso in un attacco aereo americano nello Yemen: lo rende noto il comando centrale Usa. Si tratta di Abu Khattab Al Awlaqi, emiro di Al Qaeda nella penisola arabica e vicino ai leader dell'organizzazione terrorista. Secondo gli Usa, guidava gli sforzi per alimentare l'instabilità nello Yemen meridionale e per pianificare attacchi contro civili.