Yemen, raid Usa contro Al Qaeda: 30 morti, 16 sono donne e bambini

Tra i bambini rimasti uccisi nel corso dei raid ci sarebbe anche la figlia di otto anni di Anwar Al Awlaki, l'imam radicale americano-yemenita ed ex leader qaedista ucciso da un drone Usa nel 2011 in Yemen. Lo scrive in un tweet il direttore del centro di monitoraggio dei siti islamici Site, Rita Katz.



Un soldato Usa morto in combattimento ed altri tre feriti - La "missione" yemenita ha fatto registrare anche il primo soldato Usa dell'era Turmp morto in combattimento. Secondo quanto riportato dal "New Yorl Times", un membro di un commando statunitense è deceduto ed altri tre sono rimasti feriti in un aspro combattimento avvenuto nella notte, sempre nello Yemen centrale.