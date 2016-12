Yemen,raid su festa nozze: 38 morti

I raid della coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro i ribelli sciiti in Yemen hanno colpito una festa di nozze, uccidendo 38 persone e provocando decine di feriti. A riferirlo sono fonti della sicurezza yemenita, sottolineando che si è trattato di un "errore". I bombardamenti hanno colpito in particolare il ricevimento in un villaggio vicino allo stretto di Bab al-Mandab, nel sud-ovest del Paese.