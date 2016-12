Yemen, raid saudita su funerale Houthi:almeno 155 morti e 500 feriti

Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 1 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 2 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 3 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 4 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 5 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 6 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 7 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 8 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 9 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 10 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 11 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 12 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 13 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 14 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 15 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 16 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 17 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 18 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 19 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 20 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 21 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 22 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 23 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 24 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 25 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale 26 di 26 Ansa Ansa Strage saudita in Yemen: raid su un funerale leggi dopo slideshow ingrandisci

Il bilancio dell'attacco potrebbe ' non essere ancora definitivo. Hakim al Masmari, un giornalista del quotidiano Yemen Post, ha detto alla televisione panaraba Al Jazeera che gli uccisi potrebbero essere 130 e i feriti 300. Tra i morti, secondo lo stesso Al Masmari, c'è il sindaco di Sanaa, Abdul Qader Hilal. Mentre non si conosce ancora la sorte del generale Jalal al Ruwishan, "ministro dell'Interno" dell'autoproclamato governo degli Houthi. Il funerale era quello di suo padre.



Secondo Al Masmari, il giornalista dello Yemen Post, l'aereo ha sganciato quattro ordigni in due riprese sul sito dove era in corso la cerimonia.



La guerra civile in Yemen, che ha provocato oltre 10mila morti, tra i quali migliaia di civili, contrappone dal marzo del 2015 i ribelli Houthi, alleati con le truppe ancora fedeli al deposto presidente Ali Abdullah Saleh, al governo riconosciuto internazionalmente del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, vicino all'Arabia Saudita. La Coalizione a guida saudita è stata accusata diverse volte di avere provocato vittime civili con i suoi bombardamenti che hanno colpito anche diversi ospedali.



Il raid sul funerale è avvenuto dopo che, venerdì, l'esercito governativo aveva annunciato la morte, in combattimenti a est di Sanaa, del generale Abdul Rab al Shadadi, l'ufficiale più alto in grado a cadere sul campo dall'inizio dell'anno. Riad ha invece reso noto che un altro missile balistico lanciato dagli Houthi dallo Yemen ha colpito il territorio saudita in un'area desertica nei pressi della città di Khamis Mushait, senza provocare vittime. Diversi militari in servizio come guardie di frontiera e civili sono stati uccisi da razzi lanciati dai ribelli sciiti sull'Arabia Saudita nell'ultimo anno e mezzo.