Yemen, Onu: "Falliti i negoziati"

Fumata nera dai colloqui di Ginevra finalizzati al cessate il fuoco in Yemen. L'inviato dell'Onu, Ould Sheikh Ahmed, ha annunciato che non è stata raggiunta alcuna intesa, aggiungendo però che gli sforzi per cercare un accordo continueranno. Ahmed stesso ha tuttavia ammesso che nessuna data è stata stabilita per un'eventuale nuova tornata di trattative.