Yemen, Nyt: bombe italiane vendute all'Arabia Saudita usate sui civili

"Bombe italiane, morti yemenite": è il titolo con cui il New York Times presenta un video reportage sulla vendita all' Arabia Saudita di armi prodotte in uno stabilimento della Sardegna . Armi che, riporta il giornale statunitense, verrebbero usate anche contro civili nello Yemen . Nonostante il governo italiano abbia più volte negato attività illegali dietro la vicenda, il Nyt solleva dubbi su una presunta violazione di leggi nazionali e internazionali.

Nel filmato, lungo 7 minuti e 15 secondi, viene mostrato il percorso del commercio delle armi, che non riguarda solo l'Italia, sottolinea il quotidiano. Nella sua inchiesta, il New York Times mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste bombe contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti della Rwm Italia, a Domusnovas, fino in Yemen.



"Queste esportazioni sono legali?" si chiede il quotidiano, facendo riferimento alle leggi nazionali e internazionali che vietano l'esportazione di armi a Paesi impegnati in conflitti. Il quotidiano ricorda che il governo italiano ha sempre insistito sul fatto che la vendita di armi all'Arabia Saudita sia legale.