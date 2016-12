Yemen, liberata ostaggio francese

Una donna francese rapita nello Yemen nel febbraio scorso, Isabelle Prime, 31 anni, è stata liberata. Lo hanno fatto sapere le autorità francesi. La donna lavorava nello Yemen da circa un anno per conto della Banca Mondiale quando è stata rapita. E' già stata prelevata dalle autorità francesi e il suo rientro in patria è previsto "nelle prossime ore", riferisce l'Eliseo in una nota.