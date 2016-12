Yemen, kamikaze si fa esplodere in un centro reclute ad Aden: 71 morti, l'Isis rivendica l'attacco

Approfittando dell'apertura dei cancelli della scuola per far entrare un furgone per le consegne, il kamikaze ha fatto esplodere un'autobomba in mezzo a un gruppo di nuove reclute. Le truppe filogovernative si stavano preparando a partire per l'Arabia Saudita per combattere nella zona al confine settentrionale dello Yemen. La missione, che intende formare circa 5.000 combattenti, doveva svolgersi in una zona vicina a due scuole e una moschea.



Una guerra infinita - Lo Yemen è da anni teatro di una guerra civile che vede contrapposti un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, e sostenuto da una coalizione guidata dai sauditi, e ribelli e unità dell'esercito fedeli a un ex presidente.