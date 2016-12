Yemen, drone Usa uccide terroristi

Quattro membri di Al Qaeda sono stati uccisi in Yemen in un raid compiuto apparentemente da un drone americano. I quattro, un kuwaitiano, un saudita e due yemeniti, si trovavano a bordo di un'auto nella città di Mukalla, porto orientale nelle mani dell'organizzazione terrorista, dove altri miliziani dell'organizzazione sono stati uccisi in vari attacchi di droni negli ultimi mesi.