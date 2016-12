Yemen, coalizione araba si impegna a rispettare tregua

La coalizione araba a guida saudita ha affermato di voler rispettare "su richiesta del presidente yemenita Abd Rabbo Mansour Hadi" la tregua negoziata dalle Nazioni Unite, che è entrata in vigore nello Yemen alle 23 ora italiana. Tuttavia, la coalizione si riserva "il diritto di rispondere" a qualsiasi eventuale attacco dei ribelli sciiti degli Houthi, come si legge in un comunicato diffuso dalla stessa coalizione.