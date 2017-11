Yemen, allarme Unicef: 400mila bambini rischiano di morire di fame

"La recente chiusura di tutti i porti e aeroporti in Yemen sta rendendo una situazione già catastrofica persino peggiore e oggi quasi 400mila bambini rischiano di morire per malnutrizione acuta grave". Lo ha detto il direttore generale dell'Unicef, Anthony Lake, ribadendo che "i bambini non sono responsabili per il conflitto e la carneficina creata dagli adulti, ma sono le prime vittime".