Yemen, allarme Save the Children: bambini muiono per aiuti bloccati

"L'Arabia Saudita e i gli alleati stanno ostacolando da mesi la consegna degli aiuti per lo Yemen, nonostante la carestia stia minacciando buona parte del Paese e il sistema sanitario sia sull'orlo del collasso". E' quanto denuncia Save the Children. Per l'organizzazione "questi ritardi stanno uccidendo i bambini. I nostri operatori sono alle prese con epidemie di colera. I bimbi sono colpiti da diarrea, morbillo, malaria e malnutrizione".