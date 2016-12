Yemen, Al Qaeda conferma: "Il nostro leader è rimasto ucciso in un raid Usa"

18:06 - Al Qaeda nello Yemen ha confermato la morte, in un raid aereo americano, del suo leader, Sheikh Abu Basir Nasser al Wuhaishi. A darne l'annuncio, confermando notizie diffuse nei giorni scorsi da responsabili yemeniti, è stato il portavoce, Khaled Omar Baterfi, in un video di cui dà notizia la televisione panaraba Al Jazeera.

Nel video il portavoce annuncia che come nuovo capo di Al Qaeda in Yemen è stato nominato Qassim al Raymi, che operava già come comandante militare dell'organizzazione.



Al Qaeda nello Yemen è considerata dagli Stati Uniti come la piu' pericolosa filiale dell'organizzazione terroristica a livello globale. Baterfi aggiunge che Wuhaishi era stato "molto vicino" al defunto leader di Al Qaeda, Osama Bin Laden, che aveva conosciuto in Afghanistan.



Anche la Casa Bianca conferma - "L'Intelligence Usa è arrivata alla conclusione che Nasser al Wahayshi, leader di al Qaea nella penisola araba (Aqap) e vice del leader di al Qaida Ayman al Zawahri, è stato ucciso in Yemen". Lo afferma una nota del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.