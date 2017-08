Yemen: 14 civili morti in raid coalizione saudita, anche bambini

Almeno 14 civili, tra cui alcuni bambini, sono stati uccisi in raid aerei, effettuati contro i ribelli sciiti Houthi, dalla coalizione araba a guida saudita che hanno colpito alcune abitazioni in un sobborgo a sud della capitale yemenita Sana'a. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera. Testimoni hanno precisato che i raid hanno colpito tre case. I soccorritori sono all'opera per recuperare eventuali feriti sotto le macerie.