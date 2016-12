Yahoo!, la denuncia di un ex funzionario riaccende le polemiche: "L'a.d. Marissa Mayer discrimina i maschi"

Ancora bufera su Yahoo!. Stavolta il caso riguarda l'accusa, mossa all'amministratore delegato Marissa Mayer, di discriminare i dipendenti maschi del gruppo, arrivando in certi casi fino al licenziamento arbitrario. La polemica nasce dalla denuncia di un ex manager del motore di ricerca, allontanato dalla Mayer nel 2015, dopo tre anni e mezzo di servizio. La causa pende ora di fronte al tribunale di San José, in California.