Yahoo!, il Washington Post: "A breve accuse contro due spie russe"

Il Dipartimento di Giustizia americano annuncerà a breve le accuse contro due agenti segreti russi dell'Fsb e due hacker ingaggiati da Mosca per il furto di 500 milioni di account personali ai danni di Yahoo!. Lo scrive il Washington Post, sottolineando che si tratterà delle prime accuse contro esponenti del governo russo per cyber-violazioni. Le accuse includono hackeraggio, frode telematica, furto di secreti commerciali e spionaggio economico.

Le accuse non sono legate all'hackeraggio subito dal comitato democratico (Dnc) e alle indagini dell'Fbi sulle interferenze russe nella campagna elettorale dello scorso anno. Ma la mossa, sottolinea il Wp, riflette la crescente volontà dell'amministrazione Usa di considerare responsabili i governi stranieri per le violazioni cibernetiche. Gli Usa non hanno un trattato di estradizione con la Russia ma misure come le incriminazioni e le sanzioni possono essere un deterrente efficace.