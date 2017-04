Xi a Trump: su nucleare Nord Corea ci vuole dialogo e consultazioni

Il presidente cinese Xi Jinping ha riferito al presidente americano Donald Trump che Pechino è impegnata a risolvere i problemi causati dalle ambizioni nucleari della Corea del Nord "attraverso il dialogo e le consultazioni". Lo riporta l'agenzia ufficiale Nuova Cina in merito all'esito del summit in Florida, consolidando l'impressione che i due leader hanno mantenuto posizioni differenti e non hanno trovato l'accordo.