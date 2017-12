Wsj: Trump pronto a spostare ambasciata Usa a Gerusalemme

8 - Città Vecchia di Gerusalemme, Israele

La Casa Bianca, con una mossa che potrebbe far infuriare i palestinesi e allontanare le speranze di pace in Medio Oriente, starebbe per riconoscere Gerusalemme come "capitale indivisibile" di Israele e trasferire nella città l'ambasciata Usa. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano sarebbe già stato notificato a tutti gli ambasciatori americani Oltreoceano per permettere loro di spiegare la decisione ai governi alleati.