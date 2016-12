Wsj: "Obama cambiò regole droni"

Il presidente americano, Barack Obama, ha reso più severe le regole per il programma droni americano nel 2013. Ma allo stesso tempo, secondo il "Wall Street Journal", ha "approvato segretamente un'esenzione che ha concesso alla Cia più flessibilità in Pakistan rispetto che in altri Paesi". Senza questa esenzione alla Cia avrebbero potuto essere richieste più informazioni di intelligence prima dell'attacco che ha ucciso Giovanni Lo Porto.