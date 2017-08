Writer ebreo contro Twitter: "Non cancella i tweet razzisti". E glieli scrive di fronte alla sede

C'è di tutto tra i tweet che hanno indignato il writer e umorista berlinese ma che non sono stati ritenuti da censura nonostante le sue segnalazioni. Frasi contro le persone di colore, contro i musulmani, contro gli ebrei. E poi ancora tweet di negazionisti dell'Olocausto, misogini, omofobi... Shapira ha fatto 300 segnalazioni nell'arco di sei mesi, ricevendo in tutto nove risposte, con le quali Twitter spiegava che le frasi in oggetto non infrangevano nessuna delle regole del social.



A quel punto il writer ha deciso di portare dal virtuale alla realtà tutto quanto. Quegli stessi tweet sono stati scritti lungo la strada di fronte alla sede amburghese di Twitter, suscitando sdegno e indignazione tra i passanti che si trovavano a leggerli, compresi gli stessi impiegati di Twitter...