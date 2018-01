Wp: Trump chiese al numero due dell'Fbi per chi avesse votato

Durante un incontro nello Studio Ovale Donald Trump chiese ad Andrew McCabe, l'attuale numero due dell'Fbi inviso al presidente Usa, per chi avesse votato alle presidenziali. McCabe, riporta il Washington Post - rispose di non aver votato. Il tycoon rimproveò quindi McCabe per i fondi che ambienti vicini a Hillary Clinton donarono alla moglie, che nel 2015 corse per il Senato della Virginia nelle fila del partito democratico.